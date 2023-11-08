Горнолыжный сезон в Сочи может начаться раньше

В горных районах Сочи выпали обильные осадки. Сейчас склоны гор покрыты 15 см снега, что предрекает ранее начало горнолыжного сезона.

В Сочи может раньше времени стартовать горнолыжный сезон. Все из-за того, что в горных района города уже сейчас выпало большое количество снега. В пресс-службе горнолыжных курортов отметили, что склоны гор успели покрыться 15 см снега и некоторые туристы уже опробовали горнолыжные трассы.

Туристов, которые собираются подняться на вершины предупреждают о том, что в горах наступила зима и призывают одеваться теплее.

Отмечается, что пока в горных районах Сочи прошло только два обильных снегопада, поэтому снега все еще недостаточно для того, чтобы открыть полноценные катания. Но в перспективе зимний сезон начнется раньше обычного. На следующей неделе метеорологи обещают дождь на сочинском побережье и снегопады в горных районах города.

Ранее представители сочинских горнолыжных курортов заявляли, что старт сезона намечен на вторую половину декабря.