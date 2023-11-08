Из Кубани в КЧР пойдут туристические поезда

В скором времени приехать на экскурсию в Карачаево-Черкесию из столицы Кубани можно будет на туристическом поезде, который начнет ходить в конце ноября.

В последнюю пятницу месяца, 24 ноября, из Краснодара в Карачаево-Черкесию (КЧР) отправится первый туристический поезд, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Поезд будет носить название "Выходные в Домбае", его маршрут пройдет через горнолыжные курорты Домбай и Архыз, горное озеро Тубанлы-Кель и Тебердинский заповедник. Туристический маршрут включает и прогулку по "Нижне-Архызскому Аланскому городищу", передает "АиФ-Юг".

Путешествие будет очень насыщенным, но впишется в два дня выходных – уже ранним утром в понедельник поезд прибудет в Краснодар. В следующий свой рейс состав с туристами отправится 8 декабря, а организован он Федеральной пассажирской компанией и министерством туризма и курортов КЧР.