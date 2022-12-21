Донские власти рассказали о новых речных маршрутах

С нового 2024 года на Дону появятся новые речные маршруты, на которые выйдут суда на подводных крыльях – они будут ходить до Азова и в Волгоград, а в перспективе – до кубанской Анапы и крымской Ялты.

В весеннюю навигацию по Дону будут ходить три судна на подводных крыльях - два "Валдая 45Р" и "Метеор 120Р". Их маршруты будут постоянными, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В следующую навигацию у нас будет два "Валдая" и один "Метеор" - они начнут работать на постоянных маршрутах. Первый из них - это река Дон. Азов, Константиновск, Семикаракоры, Волгодонск, будем двигаться в том направлении"

- Василий Голубев

Глава региона отметил, что в перспективе эти суда будут ходить в Ейск, Керчь и Ялту, и этот транспорт будет востребован - сейчас его можно использовать не только как средство передвижения, но и в туристических целях, передает "АиФ-Ростов".

Сейчас главная задача - обеспечить внутренние и межрегиональные перевозки, отметил генеральный директор АО "Судоходная пассажирская компания "Дон" Герман Лопаткин. Перспективы будут рассматриваться по прибытию еще одного "Валдая", которое ожидается в декабре, и "Метеора", который пополнит речной флот в 2024 году. При этом он напомнил, что "Валдай" берет на борт 45 пассажиров, тогда как "Метеор" рассчитан на 120 путешественников.

В 2024 году "Валдаи" начнут ходить из Ростова-на-Дону до Азова, а также до станицы Романовской, а "Метеоры" сначала будут использоваться для рейсов в Волгоград. К 2026 компания приобретет еще три "Метеора", которые планируется использовать в морских рейсах до Анапы и до Ялты.