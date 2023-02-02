Дагестан начнет строить дорогу к морскому порту

Уже в будущем 2024 году власти Дагестана начнут строительство подъездной дороги к махачкалинскому морскому торговому порту – это позволит организовать круглосуточный подвоз товаров большегрузами.

Уже в будущем году власти Дагестана начнут строить подъездную дорогу к махачкалинскому морскому торговому порту (ММТП). Она позволит перевозить грузы на крупногабаритных автомобилях, сообщил заместитель генерального директора порта Хаджи-Мурад Абашилов.

"Уже заключен контракт на проектирование дороги. Проектно-сметная документация должна до середины следующего года получить положительное заключение госэкспертизы. Сейчас проводятся предпроектные работы, обследования проведены, готовится проектирование дороги. В следующем году начнется строительство"

- Хаджи-Мурад Абашилов

Проект оценивается в сумму более 5 млрд рублей, часть из них будет выделена из федерального бюджета, часть - за счет бюджета Дагестана, - добавил Абашилов.

Новая дорога позволит существенно расширить возможности ММТП - перевозка импортного и экспортного товара будет проводиться круглосуточно, а значит, число грузов значительно вырастет, передает ТАСС.

"У нас сейчас большей частью работают зерновозы и автомобильные фуры, которые перевозят стройматериалы. Дорога позволит обеспечить бесперебойный круглосуточный доступ, в первую очередь, к зерновому терминалу"

- Хаджи-Мурад Абашилов