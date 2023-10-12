Палестино-израильский конфликт продолжается уже почти 80 лет. Однако стороны не всегда воевали и даже смогли достичь серьезного прогресса в рамках переговорного процесса. Этот прогресс заключается в обеспечении Палестинской автономии. Расскажем, что такое Палестинская автономия, как она была создана, кто ею руководит сегодня.

Палестинская автономия - идея Египта

Впервые идея палестинской автономии была озвучена египетским президентом Анваром Садатом в ходе его исторического визита в Иерусалим в ноябре 1977 года. Выступая в Кнессете (израильский парламент), он предложил Израилю мирное соглашение в обмен на:

полный выход израильских военных с Синайского полуострова

обеспечение права палестинцев, проживающих на Западном берегу и в Секторе Газа, на самоопределение и создание собственного государства.

Менахем Бегин, премьер-министр Израиля (1977-1983), согласился на выход с территории Синайского полуострова и предложил собственный план решения палестинской проблемы под названием ”Самоуправление для палестинских арабов, жителей Иудеи, Самарии и района Газа, которое будет осуществлено по достижению мира”.

Первый план палестинского самоуправления

План Менахема Бегина, разработанный как окончательное решение палестинского вопроса, предусматривал:

Создание административной автономии на территории Западного берега и в Газе Избрание административного совета, который будет исполнять гражданские функции правительства (за исключением вопросов безопасности). Сохранение полномочий израильских военных на территории Газы и Западного берега. Обеспечение права граждан Израиля создавать поселения на палестинских территориях.

Таким образом, первый план палестинского самоуправления предусматривал создание административной, но не территориальной автономии Палестины. Он не отвечал требованиям Египта, и с точки зрения возможного осуществления был малоэффективен ввиду отсутствия политических, культурных и исторических связей между Государством Израиль и Палестиной.

Анвар Садат, Джимми Картер и Израиля Менахем Бегин по завершении церемонии подписания Кэмп-Дэвидских мирных соглашений в Белом доме. 1978 год

Соглашение в Кэмп-Дэвиде

Кэмп-Дэвидское соглашение, помимо мирного договора между Египтом и Израилем, заложило основу для дальнейшего решения вопроса Палестинской автономии - самоуправления - Западного берега и Газы. В частности, были приняты во внимание два пункта:

создание палестинской полиции

проведение выборов в Палестинский совет.

Урегулирование палестинского вопроса по-прежнему предполагалось в рамках плана Бегина, но с изменениями:

Израильские вооруженные силы должны быть выведены с палестинских территорий и передислоцированы с целью обеспечения внешней и внутренней безопасности.

Обеспечение Палестинской автономии должно проходить под контролем Израиля, Египта и Иордании. При этом египетская и иорданская делегации должны включать палестинцев.

Объем будущей палестинской автономии, а также ее характер, должны были стать предметом последующих переговоров по автономии.

Переговоры по автономии для Палестины

Переговоры по автономии для Палестины продолжались с 1979 по 1982 год. Однако с самого начала они оказались провальными по трем причинам::

Иордания отказалась к ним присоединиться. Египту не удалось убедить палестинцев войти в состав собственной делегации. Движение ”Фатх” Ясира Арафата, основная фракция в рамках ООП (Организация освобождения Палестины) раскритиковала переговоры и предлагаемый план автономии, призвав всех палестинцев бойкотировать любые выборы в предполагаемый Палестинский совет.

Соглашения в Осло

Значительным прорывом переговорного процесса по вопросу Палестинской автономии стало Соглашение о взаимном признании, выраженное в обмене соответствующими письмами между Израилем и ООП в 1993 году: Израиль признал за ООП право представлять палестинский народ в рамках ближневосточного мирного урегулирования. Так был дан старт переговорам, которые в итоге привели к соглашениям ”Осло”.

Соглашения ”Осло” стали своего рода компромиссом между планом Бегина, Кэмп-Дэвидскими соглашениями и требованиями египетской стороны в отношении Палестинской автономии:

масштаб Палестинской автономии был определен Западным берегом и Сектором Газа, кроме территорий, где располагались израильские поселения, а также были развернуты израильские военные пункты.

структура Палестинской автономии была определена тремя органами: законодательным, исполнительным, и судебным. Израиль оставлял за собой право решения вопросов безопасности и внешней политики.

Иерусалим и еврейские поселения остались в юрисдикции Израиля. Никаких ограничений на создание новых израильских поселений предусмотрено не было.

Кроме того, израильское правительство, на то время возглавляемое Ицхаком Рабином, разрешило ООП перебазироваться из Туниса на территорию Западного берега и Газы в сопровождении значительного количества так называемых вооруженных сил.

Что такое Палестинская администрация?

Органом самоуправления Палестинской автономии стала Палестинская национальная администрация (ПНА). Создана она была по итогам Соглашений в Осло в 1994 году как переходный орган управления палестинскими территориями до создания независимого Государства Палестина в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.

ПНА избирает президента (или председателя). Первым президентом стал Ясир Арафат , который оставался на посту до своей смерти в 2004 году.

, который оставался на посту до своей смерти в 2004 году. В ПНА есть Законодательный совет, который избирается жителями Западного берега, Газы и Восточного Иерусалима.

Махмуд Аббас был избран председателем ПНА в 2005 году.

Президентские выборы в ПНА не проходили с 2005 года, а парламентские с 2006 года. (в 2006 году на выборах в Законодательный совет победил ХАМАС).

Кто такой Махмуд Аббас?

Махмуд Аббас - 87-летний председатель (президент) ПНА. Он стал вторым после Ясира Арафата руководителем палестинских территорий. Когда Аббас пришел к власти, палестинцы, скорбевшие по умершему Арафату, возлагали на него серьезные надежды, называя Абу-Мазеном - реформатором и человеком, который способен обеспечить мир.

Правда, критики Аббаса указывают на тот факт, что к власти он пришел, ограничив кандидатов-конкурентов и за счет широкомасштабной предвыборной кампании.

Всего через год после победы на выборах, в 2006 году, ПНА, управляемая Аббасом, как и его партия ФАТХ, фактически утратили власть над частью палестинских территорий после того, как ХАМАС прошел в Законодательный совет, обеспечив контроль над сектором Газа.