Цены на авиабилеты в Сочи могут снизиться в следующем году

Российские власти планируют увеличить господдержку пассажирских авиаперевозок, которые совершаются в Сочи. Это позволит снизить цены на авиабилеты.

Сочинский аэропорт получит в следующем году господдержку, которая поможет снизить стоимость билетов на авиаперелеты. Об этом заявил глава коммерции оператора аэропортов РФ «Аэродинамика» Александр Никонов. Он отметил, что сейчас сочинское направление получает мало субсидий, но в будущем году власти планируют увеличить сумму государственных выплат. В список направлений, которые планирует частично спонсировать государство попали 14 маршрутов.

«Кроме этого господдержка помогла бы авиакомпаниям выполнять перевозки круглогодично, увеличивая общий пассажиропотока в России»

- Александр Никонов

Отмечается, что всего на развитие внутренних авиарейсов в следующем году власти планируют потратить 8,1 млрд рублей. Никонов подчеркнул, что благодаря субсидиям можно не только снизить цены на перелеты, но и стимулировать россиян чаще использовать для передвижения внутри страны авиаперелеты.