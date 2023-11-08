Азербайджан почтил память Ататюрка

МИД Азербайджана почтил память первого лидера и основателя Турецкой Республики.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики опубликовало на своей странице в социальной сети «Х» сообщение, посвященное Дню памяти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. В своей публикации представители министерства выражают уважение и отдают дань памяти первому лидеру Турции.

«Мы с глубоким уважением и благодарностью вспоминаем светлую память великого лидера турецкого народа, основателя братской Турецкой Республики - Гази Мустафы Кемаля Ататюрка, который считал нашу радость своей радостью, а наше горе своим горем. Он всегда живет в наших сердцах»

– МИД Азербайджана

Сегодня в Турции скорбят по Мустафе Кемалю Ататюрку, который покинул этот мир 10 ноября 1938 года. Ататюрк был создателем Турецкой Республики и лидером революционного движения. Его чтят не только в Турции, но и во всем мире.