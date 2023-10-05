Вестник Кавказа

Крымский педуниверситет празднует юбилей

Основатель КИПУ Февзи Якубов
© Фото: пресс-служба КИПУ
У студентов и преподавателей легендарного крымского вуза сегодня праздник – 30-летие любимого учебного заведения.

Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, один из ведущих вузов республики, отмечает свое 30-летие, - написал сегодня в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Это важное событие в жизни коллектива, студентов и выпускников КИПУ – вуз внес ощутимый вклад в формирование кадрового потенциала не только Крыма, но и всей России. Его выпускники не просто профессионалы своего дела, но настоящие патриоты, готовые трудиться на благо Родины. В этом большая заслуга первого ректора Февзи Якубовича Якубова, который создавал вуз в сложных условиях"

- Сергей Аксенов

Глава региона отметил, что сейчас дело основателя продолжает замечательный коллектив во главе с ректором - Чингизом Февзиевичем Якубовым.

Также Аксенов объявил благодарность сотрудникам вуза за добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.

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