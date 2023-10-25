Сванетия: кто живет, что посмотреть, что попробовать, когда ехать?

Медина Назарова

Сванетию часто называют затерянным миром. До нее трудно добраться, особенно зимой. Это делает ее по-своему уникальной. Расскажем, кто такие сваны, что они едят, где живут и чем поделятся с вами.

Расположенный на северо-западе Грузии исторический регион славится потрясающими горными пейзажами, величественной красотой и особым гостеприимством местного населения — сванов — гордых, статных, суровых. Храбрость сванов снискала им славу лучших воинов на Кавказе. О гостеприимстве и силе сванов писали древнегреческие ученые Птолемей и Плиний.

У сванов свой язык, своя духовная культура, сохранению которых способствует сама природа. К примеру, на высоте 2200 метров, у подножья горы Шхара (5068 метров) находится самая высокогорная в Европе община Ушгули, состоящая из четырех сел. В общине проживает примерно 70 семей (около 230 человек). Приехать в Сванетию и не посетить Ушгули — значит не увидеть ничего. Из Местии, центра провинции Самегрело—Земо, поселка городского типа, до Ушгули 1,5 часа на автомобиле.

Кто такие сваны?

Пониманию характера сванов помогает тот факт, что у сванов никогда не было крепостного права, дворянство носило условный характер. В их истории не было захватнических войн. Но сваны испокон веков охраняли свою землю, и этому служили Сванские башни, исторический и культурный символ Сванетии, представляющий собой оборонное сооружение в виде четырехгранной башни высотой до 25 метров. Такие башни возводились у каждого дома, и при малейшей опасности семья могла укрыться в ней. Аналогов сванским башням эпохи раннего Средневековья нигде в мире на сегодня нет.

Сванская кухня

Любое сванское блюдо будет приправлено Сванури марили — сванской солью с добавлением тмина, фенхеля, кориандра, красного перца и чеснока. В ежедневный рацион свана входят хлеб, мясо, картофель и сыр, овощное разнообразие.

Самые популярные блюда сванской кухни, которые стоит попробовать:

кубдари — пирог с мясной начинкой из свинины с луком

ташмиджаби — смесь картофельного пюре с сыром

картоплаар — хачапури с начинкой из вареного картофеля с сыром

Сыр в Сванетии свой — местный сулугуни. А вот вина своего домашнего из-за сурового климата нет. Зато есть местная чача

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зима в Сванетии

В Сванетию приезжают круглый год. Летом за прохладой, осенью за буйством красок. Здесь получают удовольствие велосипедисты, всадники, альпинисты, любители хайкинга. Ну а зимой — это настоящий рай для поклонников горных снежных трасс.

Благодаря относительно влажному климату, снега в Сванетии на радость любителям горных лыж и сноуборда традиционно выпадает много. Горнолыжный сезон длится с ноября по апрель. Туристов принимают два горнолыжных курорта — Хацвали и Тетнулди.

Хацвали

Находится в 8 км от Местии.

Первые подъемники, а вместе с ними и трассы здесь открыли в 2011 году. Добраться до них из Местии можно по канатной дороге или на такси (цена от 5 до 10 лари на человека).

Трассы здесь для горнолыжников и сноубордистов подготовлены с учетом разного уровня подготовки — от начинающих до практически профессионалов. Длина трасс составляет более 4 км, а перепад высот — 480 м. Высшая точка — на высоте 2347 м.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тетнулди

Находится в 14 км от Местии.

Открытый в 2016 году этот курорт оборудован четырьмя очередями подъемников. Три из них — основные, последовательно поднимающиеся на высоту 3165 метров, и одна боковая, которая поднимает сразу на высоту 2700 метров. Трассы в Тетнулди повышенной сложности. Наравне с синими есть и синие с красными участками, а также красные с черными участками. Общая протяженность трасс превышает 20 км. Самая длинная из них составляет 9 км.

Цены на аренду лыж и другого оборудования могут меняться. Точную информацию обычно можно получить в турагентствах или на месте.

Местиа

Тот, кто собирается посетить горнолыжные курорты Верхней Сванетии должен сначала добраться до Местии.

Самый удобный вариант — из тбилисского аэропорта Натахтари самолетом авиакомпании «Ванилла Скай». Рейсы выполняются ежедневно, кроме среды и субботы. Самолеты маленькие на 15-17 человек и с багажом не более 15 кг. И еще — ваш полет могут отменить по погодным условиям.

Более надежный и комфортный вариант — поезд Тбилиси — Зугдиди + маршрутка. Поезд ночной. Прибывает в Зугдиди ранним утром. К вечеру можно добраться до Местии.

Местиа — поселок с достаточно развитой инфраструктурой, с множеством кафе, ресторанов, с проживанием в так называемых гест-хаусах и частных гостиницах. Здесь есть музей Сванетии и Театр марионеток. Ну и потрясающая красота заснеженных горных вершин.