Европа поддерживает Грузию в получении статуса кандидата в ЕС – Гарибашвили

Власти Грузии заявили, что почти все европейские страны поддерживают республику в получении статуса кандидата на вступлении в ЕС.

Почти все страны Европы выступают за то, чтобы Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такое заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. Он подчеркнул, что сейчас власти продолжают работать над этим вопросов.

"Мы продолжаем интенсивную работу, и министр иностранных дел побывал почти во всех странах, и у меня была коммуникация почти со всеми европейскими лидерами. Сегодня в Европе я не знаю ни одной страны, которая не поддержит нас в переходе на следующий этап – в предоставлении нам статуса кандидата, особенно после того, как Еврокомиссия дала рекомендацию"

– Ираклий Гарибашвили

Ранее отмечалось, что Европейский союз вынес рекомендации, которые Грузии необходимо выполнить, чтобы получить статус кандидата. Европейская комиссия обнародовала свое решение о том, что республике будет предоставлен статус кандидата на вступление в ЕС, но для этого властям придется выполнить девять шагов.