Канада пополнила санкционные списки тремя российскими СМИ

Канада ввела новые рестрикции против девяти физических и шести юридических лиц из России, в обновленный список попали "Известия", "Парламентская газета" и "РЕН-ТВ".

Власти Канады внесли в российский санкционный список еще девять физических и шесть юридических лиц, говорится в документе, размещенном на сайте канадского МИД.

"Канада вводит новые санкции против девяти физических и шести юридических лиц в рамках положения о специальных экономических мерах по России"

- министр иностранных дел Канады Мелани Жоли

В перечень попали газета "Известия", "Парламентская газета", телеканал "РЕН-ТВ", проект "Российской газеты" Russia Beyond, Институт государства и права РАН и Некоммерческое партнерство "Центр социально-консервативной политики", передает ТАСС.

В числе физлиц оказались президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов, советник министра обороны Андрей Ильницкий, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов, программный директор клуба "Валдай" Олег Барабанов, доцент МГИМО Иван Тимофеев, доцент МГУ Александр Коньков и певица Жасмин.