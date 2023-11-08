Полицейские задержали обокравшую Минобрнауки Дагестана аферистку

Дагестанские полицейские задержали местную жительницу, подозреваемую в хищении денег у Минобразования региона – деньги аферистка получила для помощи детсадам Махачкалы, а на деле перепродавала на них игрушки.

Дагестанские правоохранители задержали местную жительницу, которая подозревается в хищении 43 млн рублей у Минобрнауки республики, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Как выяснило следствие, в 2021 году аферистка предоставила в министерство поддельные документы и получила субсидию в 43 млн рублей якобы за оказание услуг дошкольного образования для детских садов дагестанской столицы, передает "АиФ-Дагестан".

Конечно, никаких услуг на самом деле не было, а мошенница просто распорядилась деньгами по своему усмотрению и даже успела легализовать часть из них, покупая и перепродавая детские игрушки и канцелярские принадлежности.

Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемой под стражу.