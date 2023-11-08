Россия построит в Казахстане три ТЭЦ

Власти России и Казахстана договорились о строительстве трех объектов энергетики на территории РК. Они будут отвечать всем современным требованиям.

Россия примет участие в строительстве трех теплоэлектростанций на севере Казахстана. Власти республики заявили, что они будут построены по последнему слову техники. Соглашение о сотрудничестве в реализации этого проекта было подписано вчера главами двух стран.

В процессе переговоров Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев заключили договор о союзничестве между двумя государствами, в рамках которого будет происходить возведение объектов энергетики.

Кроме этого, был пописан меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики РФ И РК. В этом документе сказано, что Россия будет принимать активное участие в строительстве угольных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

Ранее отмечалось, что Россия и Казахстан договорились о поставках российской древесины. Также до конца 2023 года между двумя странами будут открыты дополнительные железнодорожные пункты пропуска. Сейчас на границе России и Казахстана действую шесть пограничных ж/д пунктов.