Вестник Кавказа

Россия построит в Казахстане три ТЭЦ

Россия построит в Казахстане три ТЭЦ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти России и Казахстана договорились о строительстве трех объектов энергетики на территории РК. Они будут отвечать всем современным требованиям.

Россия примет участие в строительстве трех теплоэлектростанций на севере Казахстана. Власти республики заявили, что они будут построены по последнему слову техники. Соглашение о сотрудничестве в реализации этого проекта было подписано вчера главами двух стран. 

В процессе переговоров Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев заключили договор о союзничестве между двумя государствами, в рамках которого будет происходить возведение объектов энергетики. 

Кроме этого, был пописан меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики РФ И РК. В этом документе сказано, что Россия будет принимать активное участие в строительстве угольных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. 

Ранее отмечалось, что Россия и Казахстан договорились о поставках российской древесины. Также до конца 2023 года между двумя странами будут открыты дополнительные железнодорожные пункты пропуска. Сейчас на границе России и Казахстана действую шесть пограничных ж/д пунктов.

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