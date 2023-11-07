Руководство азербайджанского клуба отказалось от грузинского специалиста в пользу местного 

Азербайджанский "Кяпаз" возглавит местный специалист Адиль Шукюров. Предыдущий тренер команды покинул свой пост в конце прошлой недели.

Новым главным тренером ФК "Кяпаз" станет местный специалист Адиль Шукюров. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

О назначении 46-летнего специалиста, успевшего за свою карьеру поработать с клубами "Зиря" и "Шувалан", будет объявлено в ближайшее время.

Ранее основным претендентом на пост главного тренера называли грузинского специалиста Кахабера Цхададзе, однако руководство клуба из Гянджи решило отказаться от этого варианта.

Турнирная таблица

На данный момент "Кяпаз" располагается на последнем, 10-м месте в чемпионате Азербайджана, в активе команды 6 очков.