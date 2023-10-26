В Ростовской области испытали мост через Северский Донец

Ростовские власти провели приемочные испытания моста через реку Северский Донец: сооружение достойно прошло проверку десятью 30-тонными грузовиками.

В Ростовской области сегодня проходило необычное испытание: принимали новый мост через Северский Донец, сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

Статические и динамические показатели нового мота проверялись на практике – на мост заехали десять самосвалов каждый весом около 30 т – они то передвигались с разной скоростью, то стояли в определенных местах, и конструкция с честью выдержала все нагрузки, передает "АиФ-Ростов".

"После реконструкции ширина проезжей части мостового сооружения составит 11,25 м. Для пешеходов устроен тротуар шириной 2,25 м. Кроме того, проектной документацией предусмотрена установка шумозащитных экранов (справа по ходу автодороги М-4) и устройство освещения"

- Автодор

Напомним, мост находится на 930 км трассы М-4 "Дон", его длина составляет почти 400 м.