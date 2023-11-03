Почти все номера курортов КЧР забронированы на Новый год

В гостиницах курортов Карачаево-Черкесии почти нет свободных мест на новогодние выходные. Номерной фонд в горах занят на 96%.

Почти все номера горных отелей Архыза и Домбая уже забронированы на новогодние праздники. До 96% мест в отелях и пансионатах республики уже заняты. Такую информацию озвучили в министерстве курортов и туризма региона. Подчеркивается, что в Домбае забронированных номеров больше, чем в Архызе.

"Несмотря на то, что до Нового года еще почти два месяца, на праздничные каникулы на курорте Домбай уже забронировано около 96% номерного фонда, в Архызе уровень бронирования составил около 90%"

– министерство туризма и курортов КЧР

Также в Минтуризма Карачаево-Черкесской Республики заявили, что туристический поток на предстоящие новогодние каникулы должен вырасти на 15% по сравнению с прошлым годом. В этом году встретить Новый год в горах региона приедут около 200 тыс путешественников.

Ранее сообщалось о том, что на курортах республики за январь-сентябрь этого года побывали больше 1,5 млн гостей. Власти КЧР ждут, что к концу года эта цифра составит 2,1 млн путешественников.

Курорты региона вмещают в себя более 200 отелей на 12 тыс мест. Гости курорта могут прокатиться на 17 канатных маршрутах и 30 лыжных трассах, протяженность которых составляет более 50 км.