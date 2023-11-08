Дагестан и Адыгея на выставке "Россия. Ближе к Востоку"

В павильоне Музея Востока на ВДНХ проходит выставка "Россия. Ближе к Востоку". География экспозиции охватывает территорию страны от Северного Кавказа до Чукотки, от Каспия до берегов Тихого океана. В экспозиции представлено более ста произведений современного искусства последней четверти XX и XXI веков.

В выставочном зале павильона соседствуют изобразительное и декоративно-прикладное искусство Адыгеи, графика художников Дагестана, живопись и графические этюды, посвященные Дальнему Востоку, косторезное искусство Якутии и Чукотки, резной камень тувинских мастеров, скульптура, керамика, мозаичные панно авторов из Бурятии.

Куратор выставки ”Россия ближе к Востоку”, научный сотрудник государственного Музея Востока Мария Филатова рассказала "Вестнику Кавказа":

Поскольку деятельность нашего музея связана с Востоком, то, естественно, и выставка тоже посвящена Востоку. Эта выставка уникальна тем, что мы показываем российский Восток во всех его проявлениях. Это и географический Восток - Дальний Восток, Чукотка, Якутия, Тыва, Бурятия. И Восток ментальный. Ведь когда мы говорим о восточных людях, о восточной культуре, мы вспоминаем Северный Кавказ. Поэтому этот ментальный Восток у нас представлен двумя регионами: Адыгея и Дагестан.

На выставке представлено более ста произведений. Это и живопись, и графика, и косторезное искусство, искусство резьбы по камню; большое разнообразие произведений художников последней четверти XX века и современности, XXI века.

Все работы принадлежат коллекции Государственного музея Востока. Причем это и московский музей Востока, и северокавказский филиал в городе Майкопе. Именно Майкоп предоставил нам работы из Адыгеи, адыгских художников: живопись, графику и в том числе вот такой замечательный костюм, который находится сейчас позади меня.

- Мария Филатова.

Автор этого костюма Юрий Сташ - художник-модельер, первый национальный черкесский кутюрье Адыгеи, создавший удивительную по красоте и самобытности выставочную коллекцию "В мире мифов и реальности. Через дизайн к миру", насчитывающую десятки авторских костюмов и предметов декоративно-прикладного искусства.

Это женское платье и шапочка. Выполнено изделие из бархата с золотым шитьем. Это очень сложная и красивая техника. Костюм посвящен обретению Адыгеей республиканского статуса в 1991 году. Здесь вышито 12 звезд, которые символизируют 12 племен адыгских, и три стрелы: это три княжеских рода. Таким образом этот костюм несет особый символический смысл.

- Мария Филатова.

В экспозиции выставляются самые разнообразные художники из Адыгеи, ведь в подборке произведений искусства помогли сотрудники Музею Востока из Майкопа.

Если говорить о Северном Кавказе, то у нас очень неплохая подборка графики, посвященной Дагестану. В частности, Юрий Кириченко, не дагестанец, это художник, который родился в Баку, тем не менее он очень много ездил, много сотрудничал с издательствами Адыгеи, Дагестана. Дагестан очень повлиял на него. Он создал целую серию графических работ, посвященных этому региону.

- научный сотрудник государственного Музея Востока.

Также на выставке представлены произведения художников с Дальнего Востока: Чукотки, Якутии, Тывы, Бурятии. Например, косторезы из Тывы, которые вырезают свои удивительные фигурки из камня агальматолита. Это мягкий камень, который очень легко поддается обработке. Светлый, сероватого оттенка, который добывается там же, в Тыве, из этого камня создают замечательные фигурки шаманов, танцующих людей и животных.

Выставка "Россия. Ближе к Востоку" будет доступна для посещения до 12 апреля 2024 года.