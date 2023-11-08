Между Дербентом и аэропортом Махачкалы могут запустить электрички

В скором времени аэропорт Махачкалы в древний дагестанский Дербент могут соединить электропоезда – это окажет огромное влияние на развитие Каспийского туристического кластера.

Минэкономразвития РФ, ОАО "Российские железные дороги" и власти Дагестана в скором времени намерены обсудить возможность создания железнодорожной ветки из аэропорта Махачкалы до Дербента, по которой будут ходить электропоезда.

"Мы обсудили вопрос с РЖД по организации пригородных пассажирских перевозок из аэропорта "Уйташ" до города Дербента. Идея понятная - приблизить пассажирскую платформу в зоне прямого доступа до аэропорта, провести реконструкцию платформ в зоне точек притяжения - Дагестанские Огни и Дербент - и улучшить тактовое движение поездов"

- замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров

РЖД сегодня на стратегической сессии "Концепция развития туристских территорий, расположенных вдоль побережья Каспийского моря в Республике Дагестан и всесезонного туристско-рекреационного курорта "Каспийский прибрежный кластер", проходящей в Махачкале, сделала встречное предложение - запустить по новому маршруту современные электропоезда, что позволит обеспечить комфорт пассажирам от аэропорта до Дербента и всего побережья Каспийского моря, где и сформирован весь туристический поток, передает "Интерфакс".

Решение за руководством Дагестана - это прерогатива субъекта, поэтому РЖД оценит все возможности и посмотрит, как это запустить, - добавил Назаров, отметив, что транспортная доступность Каспийского туристического кластера – это одна из главных задач на сегодня.