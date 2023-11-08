Вестник Кавказа

Пашинян о мире с Азербайджаном: договор готов на 70%

Пашинян о мире с Азербайджаном: договор готов на 70%
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Глава правительства Республики Армения заявил, что мирное соглашение с Азербайджаном получило одобрение на 70%. Сейчас цель Армении – подтвердить целостность территории страны.

Договор о мире между Баку и Ереваном одобрен на 70%, если Азербайджанская Республика согласует данные ранее обещания.Такое заявление сделал премьер-министр РА Никол Пашинян в процессе своего выступления сегодня на форуме мира, который проходит сейчас в столице Франции. 

Глава правительства РА подчеркнул, что речь идет о свидетельстве целостности границ республики.

"Сейчас многие пытаются оценить, каковы шансы подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Не будет преувеличением сказать, что если Азербайджан подтвердит то, что уже было согласовано, то 70% работы уже сделано"

– Никол Пашинян

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