Самолет российской авиакомпании прилетел в Батуми на 4 часа позже запланированного

Пассажиры самолета Red Wings смогли добраться из Москвы в Батуми с более чем 4-часовой задержкой. Ранее сообщалось, что у воздушного судна выявили неисправность.

Самолет российской авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва – Батуми, прилетел в Грузию на 4,5 позже, чем планировалось. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на батумский аэропорт.

Воздушное судно должно было прилететь в Батуми в 11:30 по местному времени, но смогло сделать это лишь в 16:09, передает "Sputnik Грузия".

Ранее сообщалось, что самолет Red Wings на протяжении нескольких чесов не мог вылететь из Домодедово из-за неисправности. Согласно информации, он вылетел из Москвы, однако затем был вынужден вернуться обратно.