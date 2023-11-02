В Казахстане заработало новое газовое месторождение

Специалисты QazaqGaz сегодня запустили в эксплуатацию в Жамбылской области новое месторождение "Анабай", оно поможет обеспечить "голубым топливом" внутренний рынок страны.

Собственного газа в Казахстане стало больше: первое "голубое топливо" сегодня дало новое месторождение "Анабай" в Жамбыльской области, запасы которого оцениваются в 4 млрд кубометров, сообщает пресс-служба фонда "Самрук Казына".

Обустроило месторождение ТОО "Разведка и добыча QazaqGaz", специалисты компании построили газопровод "Анабай – Жаркум" и расконсервировали три пробуренные скважины, передает Sputnik Казахстан.

В месторождение уже инвестировано 12 млрд тенге, но останавливаться на этом специалисты "КазГаза" не планируют: работа по бурению новых скважин и поиску газа будут продолжены.

До конца текущего 2023 года добыча газа с месторождения составит 6,5 млн кубометров, а через пять лет ее доведут до 44 млн кубометров. Весь добытый здесь газ направят на внутренний рынок страны.