«33 водопада» в Сочи изменили график работы

Сочинский рекреационный объект «33 водопада» сократил время своей работы.

Природный туробъект «33 водопада» будет работать по новому графику. Если ранее водопады можно было посетить с 8:00 до 21:00, то сейчас время работы сократилось на несколько часов. Теперь рекреационный объект работает с 9:00 до 17:00. Такую информацию опубликовала пресс-служба Сочинского национального парка на своей странице.

Внести изменения в график пришлось из-за уменьшения светового дня.

Ранее сообщалось, что популярную достопримечательность «33 водопада» планируют отремонтировать. Часть парка, где находятся водопады, сильно пострадала в начале 2023 года из-за обильных осадков. Руководство Сочинского нацпарка намерены завершить ремонтные работы к началу туристического сезона 2024 года.