ДТП под Воронежем перекрыло трассу М-4 "Дон"

На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области сегодня произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, из-за которого встало движение в обоих направлениях.
Автодор вынужден был сегодня днем полностью остановить движение на трассе М-4 "Дон" из-за крупного дорожно-транспортного происшествия, сообщает организация в своем Telegram-канале.
"Из-за ДТП нет движения на 662 км М-4 "Дон" в Воронежской области. Организован перепуск движения. В сторону Москвы на 672 км в сторону Москвы и в сторону юга на 636 км"
- "Автодор"
Подробностей ДТП не сообщается, также неизвестно, когла будет восстановлено движение на заблокированном участке трассы.
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