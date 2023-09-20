Леонид Млечин: Мнение Евгения Бажанова для меня было самым важным и точным

6 ноября исполнилось бы 77 лет Евгению Бажанову, ректору Дипломатической академии МИД России, историку, политологу, публицисту. Внезапная смерть выдающегося дипломата стала большим ударом для всех знавших Евгения Петровича людей, в том числе для редакции «Вестника Кавказа».

Историк, журналист Эльмар Гусейнов и телеведущий, международный обозреватель, писатель Леонид Млечин поговорили о роли четы Бажановых в советской и российской дипломатии, их вкладе в изучение истории международных отношений. «Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа».