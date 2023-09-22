От Северного Кавказа до Чукотки. Музей Востока на ВДНХ

В павильоне Музея Востока на ВДНХ проходит выставка «Россия. Ближе к Востоку». География экспозиции охватывает территорию страны от Северного Кавказа до Чукотки, от Каспия до берегов Тихого океана.

На экспозиции представлено более ста произведений современного искусства последней четверти XX и XXI веков. В выставочном зале павильона соседствуют изобразительное и декоративно-прикладное искусство Адыгеи, графика художников Дагестана, живопись и графические этюды, посвященные Дальнему Востоку, косторезное искусство Якутии и Чукотки, резной камень тувинских мастеров, скульптура, керамика, мозаичные панно авторов из Бурятии. Выставка «Россия. Ближе к Востоку» будет доступна для посещения до 12 апреля 2024 года.