"Яндекс" заплатит штраф за неправильную рекламу

ООО "Яндекс" предстоит заплатить штраф за нарушение закона о рекламе. Сумма штрафа составляет полмиллиона рублей.

ООО "Яндекс" заплатит 500 тыс рублей штрафа за нарушение закона о рекламе. Об этом информирует УФАС по Ставропольскому краю.

"Общество привлечено к ответственности за отсутствие предупреждения о наличии противопоказаний в рекламе медицинских услуг. Реклама распространялась в поисковой системе "Яндекс"

– пресс-служба

Там подчеркнули, что в рекламе стоматологических услуг не было никакого предупреждения о наличии противопоказаний. Кроме того, в ней не было сказано о необходимости консультации у специалиста.

"Комиссия антимонопольного органа пришла к выводу о том, что нарушение допущено по вине "Яндекса". Рекламодатель при размещении рекламного объявления в системе "Яндекс. Директ" не может повлиять на наличие или отсутствие дисклеймера. Он проставляется автоматически технической службой "Яндекса"

– УФАС

При этом уточняется, что стоматология предоставила все необходимые документы и лицензии.