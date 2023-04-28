Турпоток в Дагестан может вырасти до 2,4 млн человек

Число туристов, посещающих Дагестан, может достичь 2,4 млн отдыхающих в год. Такое мнение выразил вице-премьер Александр Новак в ходе поездки в республику.
Он напомнил, что МЭР и Кавказ.РФ подготовили концепцию туристического развития каспийского побережья.
"Реализация этого проекта позволит оценочно увеличить туристический поток до 2,4 млн человек, привлечь внебюджетные инвестиции, создать около 10 тыс. рабочих мест"
– зампредседателя правительства
Новак также озвучил статистику по турпотоку в Дагестан за последние годы. Он отметил, что в прошлом году в Дагестане побывали 1,6 млн туристов. За год до этого в республике отдохнул миллион человек.
"В этом году только за 9 месяцев регион посетили 1,3 млн туристов. Это значит рост и желание больше посещать Дагестан"
– вице-премьер