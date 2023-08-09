Российские туристы принесли Монголии почти $1 млрд

Монголия за 10 месяцев заработала на туристах $1 млрд. В основном в республике отдыхают российские туристы.
С начала года доходы Монголии от интуристов составили $1 млрд.
"По состоянию на третье ноября этого года более 600 тыс. иностранных зарубежных туристов принесли монгольской экономике около $1 млрд дохода"
– министерство охраны окружающей среды и туризма Монголии
Большая часть путешественников, приезжающих в Монголию - россияне.
Туристы в основном посещают республику в летние месяцы. Чтобы увеличить зимний турпоток - с ноября по апрель, планируется развитие зимнего отдыха, поделились в министерстве.
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