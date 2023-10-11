Человек упал на рельсы в метро Москвы

ЧП случилось сегодня ближе к вечеру в Московском метро. Об инциденте рассказали в столичном Дептрансе.

Пассажир оказался на путях в Московском метрополитене, информация была распространена Дептрансом города.

В 15:49 мск в ведомстве сообщили, что на путях на севере зеленой "ветки" находится человек. Из-за ЧП поезда стали ходить реже.

Уже через семь минут в департаменте заявили, что график движения постепенно восстанавливается.

В 16.07 ведомство отчиталось о полном восстановлении движения.