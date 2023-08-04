Атомное озеро в Казахстане - безопасно ли посещать?

Атомное озеро Чаган в Казахстане остается угрозой. Не только в водоеме, но и рядом с ним можно подвергнуться ядерному излучению.

Атомное озеро Чаган на востоке Казахстана по-прежнему сохраняет радиактивную опасность, напомнил директор филиала Института радиационной безопасности и экологии НЯЦ Асан Айдарханов.

«Озеро, конечно, представляет угрозу. <…> Мы, специалисты привыкли оперировать с цифрами, и там в целом радиации воды не превышает норм. Но воронки и навалы, образованные в результате самого ядерного взрыва, они «фонят», если говорить обывательским языком»

– Айдарханов

Специалист объяснил, что вред может принести не столько купание в Атомном водоеме, сколько нахождение на его берегу, «навале», с которого купальщик попадает в воду.

«Вы подвергаетесь внешнему гамма-излучению, но хуже всего, если какие-то частицы попадут внутрь организма»

– Айдарханов

Он добавил, что в окрестностях озера насчитываются миллионы кубометров грунта, загрязненного радиацией.

Атомное озеро Чаган

Озеро появилось в 1965 году, подземный термоядерный взрыв был проведен специально для того, чтобы образовался искусственный водоем. Позднее оказалось, что радиация в окрестностях Чагана превышает допустимые значения.