Жителя Ставрополья приговорили к длительному заключению за подготовку теракта

На Ставрополье мужчина, являющийся сторонником террористической организации, отправится в тюрьму на длительный срок. Он пытался совершить теракт на вокзале.

В Ставропольском крае вынесен приговор в отношении мужчины, подозреваемого в попытке совершить теракт. Об этом информирует УФСБ РФ по региону.

Следствие установило, что обвиняемый стал сторонником террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) и планировал устроить взрыв на вокзале в Минводах. Осуществить теракт ему помешало ФСБ в апреле прошлого года.

По данному факту было заведено несколько уголовных дел. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы, 3 из которых он проведет в тюрьме, а все последующие – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит заплатить 200 тыс рублей штрафа.