Как попасть в пещерный монастырь Давид Гареджа и чем там заняться?

Из-за непосредственной близости к столице Грузии этот комплекс пещерных монастырей остается одним из лучших вариантов необычной однодневной поездки из Тбилиси. Расскажем, как посетить Давид Гареджа, как добраться в монастырь из Тбилиси и что посмотреть в окрестностях.

Наряду с монастырским комплексом Вардзия и скальной крепостью Уплисцихе Давид Гареджа составляет триаду хорошо сохранившихся средневековых пещерных городов Грузии. Название Давид Гареджа часто имеют в виду, говоря о двух монастырях комплекса - Лавра Давида VI века и Удабно, которые расположены в непосредственной близости друг от друга на границе между Грузией и Азербайджаном.

Но на самом деле Давид Гареджа представляют собой гораздо более крупный религиозный и архитектурный объект - по крайней мере, 20 отдельных монастырей, простирающийся на 25 км. Комплекс условно делится на две части: одна часть расположена на территории Азербайджана, а другая - на территории Грузии.

Где находится Давид Гареджа?

Давид Гареджа (или Давид Гареджи) знают в Азербайджане как историко-культурный заповедник Кешикчидаг. Он расположен на границе Грузии и Азербайджана, примерно в 60 км или 1,5-2 часах езды по дороге от Тбилиси. Ближайший грузинский город - Удабно - находится в 14 км от монастыря. С грузинской стороны монастырь находится в Кахетии, около Сагареджо, а с азербайджанской стороны - в Агстафинском районе. Монастырь находится на северном склоне горы Удабно, по которой проходит граница между Грузией и Азербайджаном.

Кто такой Давид Гареджийский?

Самый первый монастырь комплекса - Лавра Давида - был основан под руководством одного из основателей грузинского монашества Давида Гареджийского. Он был одним из тринадцати ассирийских отцов, которые были отправлены в Грузию из Сирии в VI веке, чтобы проповедовать христианство. В скалах было высечено множество келий, размер которых варьировался от крошечных комнаток до обширных монастырей, состоящих из часовен, трапезных, библиотек и сторожевых башен. Некоторые из пещерных монастырей были достаточно большими, чтобы вместить несколько сотен человек. Считается, что Давид выбрал это изолированное место, чтобы его ученики вели благочестивую жизнь, независимую от остального общества. В первой половине VI века ученики Давида основали монастыри Додо-Рка и Натлисмцемели. После смерти Давида Гареджийского в начале VII века стали появляться и другие монастыри.

Давид Гареджа открыт для туристов?

Монастыри расположены в непосредственной близости от грузино-азербайджанской границы, часть которой не делимитирована. Например, монастырь Бертубани находится на азербайджанской стороне, а монастыри Лавра Давида и Удабно - два самых любимых туристами монастыря - расположены прямо на границе между двумя государствами. Несколько лет назад из-за территориального спора ситуация с посещением части монастырей осложнилась. С лета 2023 года доступ в Лавру Давида открыт, но доступ в монастырь Удабно со стороны Грузии пока еще недоступен. Поскольку монастырь Удабно закрыт для посещения, туда нельзя пройти по тропе вдоль хребта. Однако монастырь Лавру Давида посещать можно свободно, доступ к нему осуществляется с подножия холма.

Стоит ли посещать Давид Гареджа?

Несмотря на то, что часть комплекса закрыта для посещения, монастырь Давид Гареджа стоит увидеть. Приехать стоит хотя бы ради главного монастыря Лавра Давида и великолепных пейзажей вокруг. В Давид Гареджа был построен туристический центр, где есть туалеты и церковный магазин, где монахи продают свечи, церковное масло и другие вещи. Нужно помнить, что на территории Давид Гареджа есть действующий храм, поэтому для посещения именно этого храма нужно быть одетым соответствующим образом.

Когда лучше ехать в Давид Гареджа?

Давид Гареджа открыт каждый день, вход бесплатный. Посещать монастырский комплекс стоит в светлое время суток. Летом, особенно в июне-августе здесь днем очень жарко, даже выгорает вся трава, поэтому в летние месяцы посещение стоит планировать на утро. Лучше всего ехать сюда поздней весной (в апреле-мае) или ранней осенью (в октябре-ноябре). Но зимой здесь тоже очень красиво, главное выбрать день с хорошей ясной погодой, а не в дождь, когда дороги и тропы размывает.

Как добраться в Давид Гареджа из Тбилиси?

Ехать до монастырского комплекса от Тбилиси 1,5-2 часа на юго-восток. Дорога до Давид Гареджа была отремонтировано, поэтому сейчас добираться комфортнее. В целом потянет любой автомобиль, но лучше все-таки с высокой посадкой. Не стоит ехать сразу после дождей, можно завязнуть. В Давид Гареджа самостоятельно лучше ехать через Сагареджо и Удабно, а не через Рустави (хотя по километражу она короче). Большинство услуг аренды трансфера с водителем и экскурсий осуществляется с весны по осень, но и в зимнее время можно найти варианты. С мая по октябрь из Тбилиси ходит шаттл Gareji Line, но теперь возобновления сервиса можно ожидать только весной в 2024 году. Стоимость билета туда-обратно составляла в этом году 40 лари (около 1300 рублей).

Поскольку до Давид Гареджа не ходят прямые маршрутки, добираться нужно либо с экскурсией, либо на арендованном или собственном автомобиле, на трансфере. В целях экономии бюджета можно добраться на маршрутке из Тбилиси до Сагареджо (примерно 50 минут), а дальше ехать еще 50 км на такси или автостопом.

Что посмотреть около монастыря Давид Гареджа?

На осмотр монастыря сейчас уходит около часа, поэтому если есть машина, то можно заодно осмотреть окрестности.

Монастырь Натлисмцемели

На холмах вокруг Давид Гареджа есть десятки пещерных монастырей, но Натлисмцемели - один из наиболее известных. Расположенный на окраине соседнего региона Квемо-Картли, примерно в 12 км к северо-западу от Лавры Давида, мужской монастырь был основан в честь Иоанна Крестителя в VI веке Лукианом, учеником Давида Гареджийского. Монастырь расположен недалеко от вершины хребта, и добраться до него можно по длинной каменистой тропе. Внизу расположена главная часовня. В заднем левом углу часовни сохранились фрагменты фресок, одна из которых, как полагают, представляет собой изображение царицы Тамар. Каменный иконостас обрамлен иконами XVIII века. В монастыре также есть трапезная и библиотека, а также каменная сторожевая башня. От главного шоссе к Натлисцемели ведет несколько грунтовых дорог, но по ним лучше перемещаться на внедорожнике.

Радужные холмы

Самый большой и впечатляющий из радужных холмов Удабно находится на северо-западе около водохранилища Мравацкаро. Но рядом с Давид Гареджа есть несколько холмов поменьше, которые столь же живописны.

Подсолнечные поля Сартичалы

Небольшое село Сартичала расположено на Кахетинском шоссе, прямо перед Сагареджо и поворотом на монастырь Давид Гареджа. В некоторые сезоны здесь можно увидеть поля, засаженные подсолнечниками, иногда вместо них выращивают кукурузу, как это было последние пару лет. Большая часть полей с подсолнечниками в Кахетии расположены в Дедоплисцкаро, ближе к границе с Азербайджаном. Сезон цветения - июль- начало августа.

Куда поехать вместо Давид Гареджа?

Если посещение монастыря Давид Гареджа кажется слишком сложным, то в Грузии есть еще два известных пещерных города - Уплисцихе и Вардзия. В Уплисцихе также можно съездить из Тбилиси в рамках одного дня, совместив посещение скального города с Гори, тогда как Вардзия находится дальше и ее лучше посещать из Кутаиси или Боржоми. Все три пещерных монастыря очень разные, и если есть время, их стоит посетить.