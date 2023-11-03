Горнолыжные курорты Северного Кавказа: где лучшие места для экстрима?

Курорты Северного Кавказа - одни из самых популярных мест для зимнего отдыха. Ежегодно тысячи людей приезжают в Архыз, Чегет и Эльбрус, чтобы с ветерком спуститься с горы на лыжах или сноубордах.

Горнолыжные курорты СКФО пользуются среди любителей зимних видов спорта большим спросом. Желающих покататься с каждым годом становится все больше – и курортные зоны готовы к наплыву туристов.

Список горнолыжных курортов Северного Кавказа

Архыз (КЧР);

Домбай (КЧР);

Эльбрус (КБР);

Чегет (КБР);

Армхи (Ингушетия);

Цей (Северная Осетия);

Ведучи (Чечня);

Мамисон – строящийся, открытие запланировано на 2024 год (Северная Осетия);

Чиндирчеро – закрыт (Дагестан).

Архыз

Курорт "Архыз" находится в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, в 120 км от регионального центра. Первых своих гостей он принял в декабре 2013 года.

Сезон на курорте длится с декабря по апрель, однако самый лучший месяц для отдыха – март. Тогда солнце прогревает воздух, световой день увеличивается.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Всего на курорте 16 горнолыжных трасс общей протяженностью 27 км, имеющих разный уровень сложности:

зеленые - для начинающих;

синие - для более опытных;

красные - сложные трассы;

черные - для любителей экстрима.

Подъемная система оснащена девятью канатными дорогами – 5 гондольными подъемниками и 4 кресельными подъемниками. Размещение возможно в гостиницах на территории курорта или в ближайшем поселке Теберда. При этом домики у подъемников лучше бронировать заблаговременно.

Домбай

Самый популярный горнолыжный курорт на Северном Кавказе – "Домбай" – находится на горе Мусса-Ачитара в КЧР. Он расположен на высоте 1 650 м над уровнем моря.

Сезон на базе отдыха длится с декабря по апрель, при этом возможно его продление. Остановиться можно как в поселке Домбай, так и в ближайших населенных пунктах – Теберде, Карачаевске, Черкесске.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Общая протяженность трасс – 25 км, количество трасс –12. Они подходят как для более опытных любителей зимних видов спорта, так и для новичков.

Длина подъемников составляет от 200 до 600 м. На курорте есть подъемники:

кресельные;

маятниковые;

гондольные;

бугельные.

Курорт очень компактный, все гостиницы находятся в шаговой доступности от подъемников, а весь поселок можно обойти за полчаса. "Домбай" пользуется большой популярностью, особенно в праздничные дни. Так что резервировать места лучше всего заранее.

Эльбрус

Еще один достойный внимания курорт – "Эльбрус" – размещен в населенном пункте Терскол в Кабардино-Балкарии. Сезон здесь длится больше полугода – с октября по май.

В расположении курортной зоны – более 15 км обустроенных горнолыжных трасс всех уровней. База отдыха идеально подойдет новичкам и тем, кто предпочитает спокойное катание. Сюда также приезжают для оттачивания техники. При этом более опытные горнолыжники покоряют Эльбрус и спускаются оттуда.

Чегет

В пяти километрах от "Эльбруса" расположился курорт "Чегет". Сезон – с декабря по апрель. Ежегодно он собирает до 200 тыс туристов из разных стран.

"Чегет" славится самыми сложными трассами в России, поэтому сюда приезжают исключительно профессионалы. Большинство участков курорта – красные и черные, а на некоторых и вовсе лучше без сопровождения гида не появляться. Но одна зеленая трасса для новичков все же есть, ее длина – 350 м.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вдобавок здесь высокая лавиноопасность, поэтому рекомендуется следить за прогнозом погоды. Впрочем, на "Чегете" есть чем заняться в ненастье: курортная зона обустроена 15 отелями, развлекательным центром и кафе.

Армхи

Курорт "Армхи" в Джейрахском районе Ингушетии по размерам уступает "Эльбрусу" или "Домбай", но своя аудитория у него есть. Трасс здесь две: одна протяженностью 1,2 тыс м (красная), а вторая - 200 м для новичков. В этой зоне построены отели, оздоровительный центр и сноупарк. Более того, созданы условия для людей с ограниченными возможностями.

Цей

Горнолыжная база "Цей" находится в Цейском районе Северной Осетии. Она функционирует с 1960 года и пользуется популярностью не только у горнолыжников, но и у альпинистов. Сезон длится с декабря по апрель.

Помимо черной, красной, синей и зеленой трасс, есть и особая учебная трасса. Количество подъемников – пять: три бугельных и два кресельных.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курорт оснащен всей необходимой инфраструктурой, которая понравится отдыхающим. Здесь расположены три гостиницы и спортивно-оздоровительный лагерь "Цей".

Кроме катания с гор, можно отправиться на экскурсию по заповедным местам Цейского ущалья, где находится святилище Реком – один из самых известных исторических памятников республики.

Ведучи

Чеченская Республика известна курортом "Ведучи". Он построен в 80 км от Грозного, в высокогорной части Итум-Калинского района. Сезон здесь длится с ноября по апрель.

Площадь курорта – более 1,1 тыс га. Имеется 19 горнолыжных трасс всех уровней сложности, общая протяженность достигает 46 км.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо мест для катания на лыжах и сноубордах, здесь действуют открытые катки, бассейны с подогревом и детский зимний городок, можно кататься на снегоходах.

Сосновый рай на горе Баран

Гора Баран расположена на границе Ставрополья и КЧР, в 12 км от Кисловодска. Это главный зимний горнолыжный курорт для тех, кто решил провести свой отдых в известных городах Ставропольского края.

Сезон открывается в декабре, а заканчивается весной. На территории работают два бугельных подъемника. Есть две трассы, протяженность которых составляет 350 и 500 м.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На базе есть все для комфортного отдыха: кафе, гостевые домики и пункт проката снаряжения. Кроме того, отдыхающим всегда помогут инструкторы. У них можно заказать обучающий урок.

Мамисон

Открытие курорта "Мамисон" в Северной Осетии запланировано на 2024 год. Власти республики обещают, что зона будет соответствовать всем мировым стандартам, так что курорт сможет привлекать до 700 тыс туристов в год.

На территории курорта появятся горнолыжные трассы протяженностью 20 км, запланировано открытие подъездных дорог и благоустройство деревни Калак, где смогут оставаться отдыхающие.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курорт будет открываться в ноябре, а закрываться в начале апреля. При этом власти региона уверяют, что потенциал для строительства новых трасс, которые будут доступны и в теплое время года, будет расти.

Чиндирчеро

Единственный в Дагестане горнолыжный курорт "Чиндирчеро" проработал 12 лет. Расположенный возле села Гинта Акушинского района курорт открылся в 2008 году, а закрылся в 2020-м.

Разговоры о новой горнолыжной базе на территории Дагестана в настоящее время не ведутся.