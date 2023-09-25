Коронавирус пирола пришел в Москву из Турции

В России выявлено всего 10 случаев заражения "пиролой", три из них - в Москве. Новый вариант вируса в столицу попал из Турции.

В Роспотребнадзоре рассказали, как подштамм коронавируса "пирола" проник в Москву. В городе выявили три случая заболевания.

"Первый случай мы зарегистрировали <...> 3 ноября, притом что отобран материал был 26 октября, в самый первый день заболеваний у человека, который приехал из-за границы, из Турции. Второй случай - то же самое: человек, который приехал из Турции, но перед этим побывал и в Германии. Ну и третий случай тоже связан с путешествием за пределы родной страны"

– глава ведомства Анна Попова

В мире на сегодня на пиролу приходится 15% случаев заболеваний коронавирусом. В России он пока не стал массовым, случаи есть только в Москве и Петербурге, отметила Попова в эфире "Россия-24".