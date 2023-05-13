Здоровье Саакашвили резко улучшилось – теперь его ждет тюрьма

Бывший президент Грузии выздоравливает быстрыми темпами. Так что очень скоро Михаил Саакашвили сможет вернуться обратно в тюрьму и отбывать свое наказание, заявили в Тбилиси.

Глава Минюста Грузии рассказал последние новости о здоровье Михаила Саакашвили. По словам Рати Брегадзе, экс-президенту стало гораздо лучше, и скоро его пребывание в больнице потеряет всякий смысл.

"Подтверждаю заключения об улучшении здоровья. Мы рады резкому улучшению его здоровья, и когда будет соответствующее решение и рекомендация врачей, он будет переведен в пенитенциарное учреждение"

– министр

Отметим, что консилиум при омбудсмене, который был сформирован специально для Саакашвили, в прошлом месяце издал заключение, в котором говорится об улучшении самочувствия бывшего главы государства. В то же время, медики заявили, что экс-президент по-прежнему нуждается в постоянном наблюдении врачей.

Напомним, Михаил Саакашвили страдает от кахексии (сильное истощение), причиной которого стал недостаток питания. Сообщалось и о деменции у политика.

Экс-президент был арестован 1 октября 2021 года. Однако в тюрьме он пробыл менее полугода. Остальное время его лечили в различных медучреждениях: в тюремной больнице, в военном госпитале и в клинике "Вивамеди", где он находится по сей день.