Запад или Россия: кто проведет встречу Алиева и Пашиняна?

Европейские и американские дипломаты зачастили в Ереван и Баку. Россия считает, что мир на Южном Кавказе возможен только при условии невмешательства внерегиональных стран.

Успешная азербайджанская контртеррористическая операция в Карабахе 19-20 сентября создала новую реальность и возможность для скорейшего подписания мирного договора Баку и Еревана. Для Армении ликвидация сепаратистского режима в Ханкенди, с одной стороны, равнялась окончательному поражению в противостоянии с Азербайджаном, но с другой стороны, снимала главное препятствие для окончательной нормализации отношений и с восточным, и с западным соседями.

Мирный договор близок?

На фоне сентябрьских событий появились новости о скорой встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Переговоры должны были пройти в испанской Гранаде, однако вскоре Ильхам Алиев отказался от встречи из-за того что на ней должен был присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, занимающий однобокую проармянскую позицию, а президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, наоборот, в присутствии на переговорах было отказано.

С тех пор и Азербайджан, и Армения не раз заявляли желание ускорить урегулирование отношений. 29 сентября Ильхам Алиев предложил ускорить подписание мирного договора, 10 октября на заседании СМИД стран ОЭС он сказал, что сложились условия для этого. Перспективы мирного соглашения позитивно оценивает и Пашинян.

"Мы готовы до конца года подписать договор о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном", - заявил армянский премьер 17 октября, выступая на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

Пашинян дал понять, что Армения готова к открытию транспортных коммуникаций с гарантиями безопасного проезда азербайджанских грузов и граждан в Нахчыван. Он также предложил отвести войска от условной границы, обменяться удерживаемыми лицами и решить вопрос анклавов.

Кто блокирует переговоры?

Тем не менее, до реальных дипломатических решений пока дело не дошло. Алиев и Пашинян так и не встретились этой осенью. Среди основных причин, почему переговоры не возобновлены, прежде всего нужно назвать даже не фактор Франции, а фактор самой по себе двуличности армянских политиков в двусторонних отношениях с Баку. Азербайджанская сторона крайне недовольна двойными стандартами Еревана: говоря о скором мире, армянские площадки через площадки ОБСЕ, ЕС, ООН и Европарламент все так же занимаются попытками дискредитации Азербайджана.

В первую очередь Ереван развивает политическую кампанию вокруг людей, уехавших из Карабаха после 20 сентября - режим Никола Пашиняна хочет одновременно и получить европейское финансирование на их содержание, и представить их возвращение в Армению как фейковое "изгнание", чтобы таким образом сбалансировать факты об изгнании азербайджанцев из Армении, Карабаха и Восточного Зангезура в 90-е годы. Кампания была развязана, несмотря на то, что власти Азербайджана всегда призывали карабахским армянам остаться и реинтегрироваться в азербайджанское правовое поле, а уехали из Карабаха в первую очередь незаконные переселенцы и ВС Армении.

"С одной стороны, они говорят о желании завершить мирное соглашение, с другой – ведут дипломатическую войну против Азербайджана", – отмечает спецпредставитель азербайджанского президента Эльчин Амирбеков.

Баку готов к мирному соглашению, если Ереван конструктивно подключится к обсуждению проекта, представленного Азербайджаном годом ранее, добавил он.

Интересы Запада

Международные игроки наблюдают за ситуацией и стараются сгладить углы между Баку и Ереваном. Россия, США и ЕС работают над тем, чтобы ускорить переговоры на высшем уровне. Наибольшую активность за последний месяц демонстрировали западные страны.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, "прославившаяся" антиазербайджанскими заявлениями, посетила и Ереван, и Баку. Она призвала обе стороны вернуться за стол переговоров. Недавно в Армению приезжал спецпредставитель госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луис Боно. Он также намерен провести переговоры в Азербайджане. Госдеп тем временем заявил, что США продолжают усилия по подписанию мирного договора между двумя республиками.

Усилия США и ЕС по большей части скоординированы. Для них самое главное - чтобы итоговый документ был подписан в Брюсселе или Вашингтоне, а не Москве. Поэтому на "Большой семерке" страны подчеркнули важность достижения мира между Азербайджаном и Арменией. По словам представителей ЕС, Брюссель близок к успеху. Якобы встреча Пашиняна и Алиева пройдет в ноябре - хотя пока ни Баку, ни Ереван не подтвердили эту информацию, а заявленные ранее октябрьские переговоры так и не состоялись.

Интересы России

Россия как главное действующее лицо и конкурент Запада на Украине не может допустить того, чтобы евроамериканская дипломатия оказалась сильнее. Россия по-прежнему работает со сторонами для согласования параметров мирного договора. Об этом сказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. На заседании с коллегами по СНГ он раскритиковал западные страны, которые "провоцируют деградацию ситуации в регионе и способствуют сохранению противоречий".

Патрушев сообщил, что Москва предпринимает усилия, чтобы Азербайджан и Армения подписали всеобъемлющий мирный договор, демаркировали границы и открыли транспортные коммуникации. Москва создает экономические условия для урегулирования - в прошлом месяце в Тегеране состоялась встреча в формате "3+3" с участием глав МИД России, Турции, Ирана, Азербайджана и Армении. Данная встреча вписывается в озвученное Патрушевым условие о том, что урегулирование армяно-азербайджанских отношений реально при условии невмешательства внерегиональных стран.

Что выберут стороны?

Азербайджан готов к подписанию мирного договора на любой площадке. Главное - чтобы власти Армении реально были настроены на мир, а не пытались привлечь Баку к МУС и в то же время просили открытия границ. Единственное ограничение - проармянский Париж не может стать центральным медиатором.

Для армянского руководства разница в площадке переговоров есть. Армения делает последовательные шаги по уходу с орбиты РФ. Достичь мира в Москве для Пашиняна значит остаться в сфере российского влияния. Депутат от пашиняновской партии "Гражданский договор" Овик Агазарян открыто сказал, что эффективность российской переговорной платформы сомнительна, так как "РФ уже в некотором смысле является стороной этих конфликтов".

"На мой взгляд, именно поэтому для Армении неприемлемо участие в переговорах, где мы одни, а напротив нас – двое. В последние годы мы наблюдаем пассивность, бездействие со стороны нашего союзника, что привело к очень серьезным последствиям", - подчеркнул Агазарян в беседе с журналистами.

Антироссийские действия Армении снижают дипломатические возможности России. В то же время, поддержка антиазербайджанских действий Еревана Европарламентом, руководством Франции и другими западными акторами минимизируют потенциал самого Запада. Так что борьба за мир на Южном Кавказе продолжается. И у России остаются неплохие шансы для перетягивания инициативы на свою сторону.