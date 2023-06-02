Татарские сапоги из русской кожи - признак социального статуса

Для современного человека обувь едва ли можно назвать главным мерилом положения в обществе и отражением уровня социального статуса. Мода – вещь крайне переменчивая, а потому даже для представителей бизнес-элиты в иные времена актуальнее носить "продвинутые" кроссовки, нежели бренды W.Gibbs или Pellettieri di Parma.

Обувь – признак социального статуса

В древности все было иначе. По одежде человека встречали и провожали. Эта черта была присуща и славянским и тюркским народам. Так, во время похода Великого князя Владимира на Волжскую Булгарию в 985 году его воевода Добрыня мудро заметил:

Суть все болгаре в сапогахъ; симъ намъ дани не давати; поидемe искать лапотниковъ.

Расшифровка этой фразы сравнительно проста – сапоги в те времена были непременным атрибутом всадника и верным признаком высокого социального статуса их обладателя, значит, от конного войска булгар получить столь желаемую дань было бы делом нелегким. (А.Шелудяков, "Тайна половецкой летописи (Языческая монография)".

Судя по всему, поразившая русское воинство своим удобством и яркостью обувь булгар была близка к ичигам – "татарским сапогам". Слово это произошло от фразы "чигелгэн читек", что в переводе с татарского означает "вышитые сапоги". Впрочем, мягкая тюркская обувь без каблука под разными названиями с глубокой древности была популярна на всем пространстве Большой Евразии: от казахских степей до Северного Кавказа.

Обувь воина

В частности, о ношении кожаной обуви гуннами пишет римский историк IV века Аммиан Марцеллин. Он описывает особый вид сапог воинственного народа: "обувь, не пригнанная ни на какую колодку, мешает выступать свободным шагом". Речь, вероятно, идет о выполненной из сыромятной кожи обуви остроносой формы, что затрудняло ходьбу, но было удобно для конной езды. Сапог должен был быть мягким, чтобы не навредить коню, но при этом очень прочным.

Найденная во время археологических раскопок бронзовая бляшка с фигуркой всадника-киргиза также отражает традиционную одежду степного война с мягкими ичигами на ногах. Еще в XVIII веке путешественники отмечали, что у киргизов вид одежды и обуви зависит от социального статуса и возраста. Старейшины носили обувь из красной кожи хорошего качества, тогда как остальное население довольствовалось сапогами из сыромятной кожи.

Ичиги традиционно украшались тюркским орнаментом, где часто сочеталось изображение семени, бутона цветка или раскрывшегося цветка со стеблем, имеющим множество завитков, что символизировало непрерывность жизненного цикла. На девичьих ичигах часто изображали сердечки — древний булгарский символ целомудрия и непорочности. Впрочем, орнамент существенно отличался в зависимости от региона.

Существует предположение, что во многом ичиги получили распространение как раз благодаря традициям многих мусульманских народов сидеть, скрестив ноги, а сапоги идеально подходили для этой позы из-за своей мягкости.

Где шили татарские сапоги?

В более позднее время одним из главных центров производства "татарских сапог" становится Казань. Даже в Бухаре, еще одном центре обувного производства на Востоке, работало много татарских мастеров.

Изготовление ичигов у татар долгое время было домашним ремеслом. Начиная с XIX в. оно превращается в организованный промысел, создаются мануфактуры и артели. В период расцвета в Казани работало до 2 тысяч мастеров, до 10 тысяч — в окрестных аулах. Ежегодно производилось более трех миллионов пар, которые пользовались повышенным спросом в Европе, городах Поволжья, Урала и Сибири и Средней Азии. Локальные очаги производства татарской узорной обуви открываются в конце XIX – начале XX в. в Оренбурге, Касимове, Тобольске.

Большим спросом мягкая обувь в тюркском стиле пользовалась среди екатерининской элиты. В "татарский шитый серебром сапожок" обут в "Войне и мире" старый князь Болконский. Историк Н.И. Костомаров так описывал современные ему татарские ичиги: "это были сафьяновые чулки двух видов: полные, достигавшие до колен, и полуполные… Ичетыги были всегда цветными… они расшивались всегда золотом… и унизывались жемчугом". (Н. Костомаров Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях).

Из чего шили татарские сапоги?

Материалом для массового производства мягких сапог с XVIII столетия становится юфть (русская кожа) - выделанная кожа растительного (лиственница, ива) дубления, выработанная из шкур крупного рогатого скота. Уникальная технология, которая, как считалось, была известна только русским мастерам, включала в себя многомесячное выдерживание коровьих шкур в резервуарах с ржаной или овсяной мукой и дрожжами, замачивание в дубильном соке с использованием различных пород деревьев, ручную обработку тюленьим или китовым жиром и смазывание березовым дегтем. Такая технология являлась уникальной – потом собственно кожу и называли русской, и позволяла избежать заплесневения кожи, что было свойственно для других типов аналогичной продукции.

Охота за технологией изготовления сапог

За рецептом изготовления русской кожи активно "охотились" западные специалисты. В 1807 году фон Мейдингер, работавший на русской кожевенной фабрике в Вене, узнал подробности процесса от русского кожевника и описал его. Но получилось то, да не то.

В 1874 году Маршалл Джуэлл, посланник США в России выяснил, что русские использовали березовый деготь для изготовления износостойкой кожи. Джуэлл отправил образец березового дегтя в Соединенные Штаты, и американские газеты опубликовали информацию о том, как изготавливалась кожа в России.

А сейчас, к сожалению, историческая технология юфти считается и вовсе утраченной.

Запах русской кожи

Спрос на юфть был огромен. В первой половине XVIII века экспорт ее из России достигал 3000 т. в год, что побудило Петра ввести государственную монополию на торговлю юфтью. Традиционно различалось три сорта кожи — белая, красная и черная в зависимости от качества сырья и способа финальной отделки. На экспорт шла преимущественно красная юфть, которую европейцы и назвали "русской кожей", особо отмечая ее приятный запах.

Немецкий скульптор Эрнст Ритшель:

Мы вились вокруг лошадей и их всадников, которые пахли юфтью; запах, источаемый ими, был столь новым и энергичным; словно чудесный аромат, этот запах юфти манил нас и окутывал казаков в таинственный чудесный эфир.

Соединение русской кожи и татарских сапог как раз и обеспечило бурный подъем казанского производства, открыло массовому товару дорогу на европейский рынок. Так и сейчас производство ичигов в Татарстане переживает новый подъем, теперь уже как продукция, сохраняющая уникальную народную традицию.