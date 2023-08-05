Вестник Кавказа

В Турции чтят память Ататюрка

В Турции чтят память Ататюрка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция сегодня отмечает День памяти Мустафы Кемаля Ататюрка. Он является основателем Турецкого государства, став авторитетом не только в Турции, но и за пределами.

Турция сегодня вспоминает основателя Турецкой Республики Мустафу Кемаля Ататюрка, который ушел из жизни 10 ноября 1938 года.

В этот день Турция потеряла своего первого президента и основателя республики. Минута молчания в 09:05 (точное время кончины) была объявлена по всей стране.

Мустафа Кемаль возглавил национально-революционное движение, а затем основал новое государство, проведя в нем ряд крупных реформ в сфере экономики, политики, социальной и культурной сферах.

Его политическая деятельность на посту главы Великого Национального Собрания и президента Турецкой Республики принесла ему авторитет и уважение не только в Турции, но и за пределами страны.

Стоит добавить, что сегодня в мавзолее "Аныткабыр" в Анкаре прохоятт памятные церемонии, посвященные годовщине смерти Ататюрка.

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