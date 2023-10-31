Армен Григорян: мы готовы к углублению сотрудничества с Западом

Ереван настроен на развитие сотрудничества с Западом в области безопасности и готов к нему, заверил секретарь Совбеза Армении в Брюсселе. Заявление Армен Григорян сделал на мероприятии с говорящим названием "Стратегическое будущее Армении".

Руководство Армении стремится к упрочению сотрудничества как с коллективным Западом, так и со странами ЕС по отдельности. Заявление, которое можно считать программным, сделал секретарь СБ РА Армен Григорян на форуме "Стратегическое будущее Армении", который проходит сегодня в столице Евросоюза.

Он обратил внимание на беспрецедентно интенсивный диалог между Арменией и ЕС, а также европейскими странами, который развивается в последнее время. Благодаря этому, уточнил Григорян, удалось открыть различные новые возможности.

"Никогда еще у нас не было такого интенсивного диалога с Западом и Европой по теме безопасности. Мы надеемся на углубление сотрудничества с коллективным Западом и отдельными странами в области безопасности. Я имею в виду не только военную составляющую, даже экономическое сотрудничество может иметь компонент безопасности"

– секретарь Совбеза Армении

Представитель Еревана заверил, что Армения готова к такому сотрудничеству, она уже показала волю к прогрессу в этом направлении.