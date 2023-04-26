Корь в Казахстане - инфицированы свыше 13 тыс человек

Более 13 тыс случаев кори выявили в Казахстане с начала года. Хуже всего ситуация в Алматы и Шымкенте. В реанимации лежат 30 малолетних.

Вспышка кори в Казахстане набирает обороты, заражены уже более 13 тыс человек, в основном это дети.

"Заболеваемость корью зафиксирована во всех регионах, высокий уровень в городах Шымкент, Алматы, в Жамбылской области, Алматинской и Атырауской областях"

– Минздрав Казахстана

В комитете санэпидконтроля уточнили, что в основном болеют непривитые граждане. Подавляющее большинство тех, кто с начала года заразился корью - дети до 14 лет (83%), более 14% заразившихся - взрослые. Реже всего болеют корью подростки, на них приходится менее 3% случаев.

В реанимации из-за кори на сегодня находятся 29 детей младшего возраста.

Казахстан закупил дополнительную партию вакцины, чтобы привить детей и не допустить дальнейшего роста заболеваемости.