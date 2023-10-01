Вестник Кавказа

Эрдоган ожидает изменения отношения ЕС к Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: официальный сайт президента Турции
Президент Турции считает, что со временем Евросоюз изменит свое отношение к стране. Переговоры о том, чтобы республика стала частью ЕС, начались 18 лет назад.

Евросоюз в будущем начнет чаще стучаться в дверь Турции. Такое заявление сделал в пятницу президент республики.

"ЕС постепенно теряет надежду избавиться от стратегической слепоты, в которую он впал. ЕС, постепенно теряющий надежду, будет часто стучаться в дверь Турции"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, Турция и ЕС начали переговоры о вступлении республики в сообщество в 2005 году. За это время они несколько раз прерывались из-за разногласий.

В преддверии Генассамблеи ООН, прошедшей в сентябре этого года, турецкий лидер заявил, что дороги Брюсселя и Анкары при необходимости могут разойтись.

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