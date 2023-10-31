Новак пожаловал в Дагестан

Александр Новак прибыл с визитом в Дагестан. Вице-премьера ознакомят с инвестиционными проектами. Он также проведет совещание о развитии туризм в регионе.

В Дагестан с рабочим визитом прилетел заместитель главы российского кабинета министров Александр Новак.

Как пишет пресс-служба руководителя республики, в аэропорту почетного гостя встретил Сергей Меликов.

В рамках своего пребывания Новаку продемонстрируют инвестиционные проекты. Он также проведет сессию по развитию туризма в регионе и ситуации в электросетевом комплексе.

Помимо этого, у российского вице-премьера запланировано посещение новой школы в Махачкале.