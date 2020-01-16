Матчество в Киргизии снова стало вне закона

В Киргизии исчезла возможность носить матчество вместо отчества. Конституционный суд запретил матчество для граждан из-за негативной реакции общества.

В Киргизии запретили использование матчества (матронима) вместо отчества.

"Решение о внесении изменений окончательное и обжалованию не подлежит, вступает в силу со дня опубликования"

– КС Киргизии

Около 4,5 месяцев граждане республики имели право менять привычное отчество на матчество. В начала июля суд разрешил совершеннолетним граждан выбирать, имя отца или матери использовать в ФИО.

Реакция общества, в первую очередь депутатов, оказалась настолько остро негативной на нововведение, что Конституционный суд решил пересмотреть решение на противоположное, чтобы не подрывать доверие населения к конституционному правосудию.