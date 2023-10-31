Президент сравнила статус кандидата в ЕС для Грузии с брошенной костью

Президент Грузии рассказала, что должен, по ее мнению, повлечь за собой статус кандидата в члены ЕС. Саломе Зурабишвили образно сравнила его с костью.

Свое видение получения Грузией статуса кандидата в ЕС озвучила президент страны. По словам Саломе Зурабишвили, Тбилиси ожидает серьезной поддержки со стороны Брюсселя.

"Европа так просто не должна дать нам статус, не должна сделать из него брошенную кость. За этим статусом должна последовать европейская поддержка"

– грузинский президент

Зурабишвили также выразила мнение, что самой важной точкой в в отношениях Грузии и ЕС будут парламентские выборы. Они состоятся через год.

Грузинский президент убеждена, что эти выборы приведут Грузию к коалиционному правительству.

Напомним, окончательное решение по статусу кандидата для Грузии планируется принять 14-15 декабря текущего года.