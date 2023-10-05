За дирижерским пультом Эхтибар Ахмедов

Биография Эхтибара Ахмедова связана с двумя странами - Азербайджаном и Россией. Он родился в Баку, там началась его профессиональная карьера, а потом дирижера пригласили в Россию. Расскажем о том, что повлияло на его выбор профессии, с какими театрами сотрудничает Ахмедов и за что получил "Золотую маску".

Почему Эхтибар Ахмедов решил стать дирижером?

Мама будущего дирижера училась в музыкальном училище в Баку, занималась по классу тара, однако ее музыкальная карьера не состоялась из-за начавшейся Великой Отечественной войны. Себя Эхтибар Ахмедов называет осуществившейся мечтой мамы: именно она привела его в музыкальную школу. Мальчик начал заниматься по классу фортепиано, но пианистом не стал. Большое впечатление на школьника произвел американский фильм "Сто мужчин и одна девушка", в котором знаменитый дирижер Леопольд Стоковский сыграл самого себя. Эхтибар сделал свой выбор и поступил на факультет хорового дирижирования Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибекова (ныне Бакинская музыкальная академия).

Эхтибар Ахмедов в Баку

В 1983 году, когда Ахмедов оканчивал консерваторию, он уже был приглашен на работу в Азербайджанский государственный театр музыкальной комедии.

Меня порекомендовали ребята, служившие там актерами. Они пели в нашем хоре. Среди студентов не хватало сильных голосов и приглашали профессиональных вокалистов

- дирижер.

Его первой постановкой стал мюзикл "Дракон" по пьесе Шварца, а режиссером спектакля был Юлий Гусман, у которого Ахмедов, по собственному признанию, "учился азам театрального искусства". "Он проводил удивительные репетиции", - вспоминает маэстро. Также он дирижировал "Летучей мышью" Штрауса, "Веселой вдовой" Легара, другими опереттами из классического репертуара.

Эхтибар Ахмедов в Новосибирске

В Новосибирск Ахмедов сначала приехал на гастроли вместе с небольшой группой артистов азербайджанского театра. Спектакли играли вместе с оркестром местного театра музыкальной комедии. Оркестру дирижер понравился, и ему предложили поработать в Новосибирске. Переезд состоялся в 1990 году.

Пришлось ко многому привыкать. Не только к морозам. Но прежде всего, конечно, к холоду, зиме, суровости климата. Для меня экзотика была полная!

- музыкант.

Первой самостоятельной постановкой в новом театре стала хорошо изученная еще в Баку "Летучая мышь", а через год Ахмедов занял пост главного дирижера Новосибирского театра музыкальной комедии.

Я мог отбирать музыкантов, поскольку в городе есть консерватория, в итоге создал замечательный оркестр

- Ахмедов.

При этом и сам маэстро продолжал учиться: в 2000 году окончил Новосибирскую государственную консерваторию имени Глинки по специальности "Оперно-симфоническое дирижирование".

Составляя репертуар театра, Ахмедов сочетал классические оперетты ("Цыганский барон" Штрауса, "Прекрасная Елена" Оффенбаха, "Марица" и "Мистер Икс" Кальмана) и современные спектакли. Так, в июне 2005 года состоялась премьера музыкальной комедии "Фигаро здесь!", поставленной им вместе с известным режиссером театра и кино Леонидом Квинихидзе по мотивам оперы Россини "Севильский цирюльник". В марте 2008 года новосибирские зрители впервые увидели музыкальную комедию "Ханума", над которой дирижер работал вместе с режиссером Автандилом Варсимашвили и художником-сценографом Мироном Швелидзе.

"Золотая маска" Эхтибара Ахмедова

Ахмедов дважды претендовал на национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучший дирижер в оперетте/мюзикле": в 2002 году - за "Графа Люксембурга" Легара, а в 2008-м - за "Сильву" Кальмана. Наконец, в 2009 году маэстро получил премию за мюзикл "Гадюка" Колкера по мотивам повести Алексея Толстого.

Другие театры Эхтибара Ахмедова

Главным дирижером Новосибирского театра музкомедии Ахмедов был 20 лет, до 2010 года. Потом его пригласили в Екатеринбургский театр оперы и балета.

Хотелось дирижировать чем-то более значительным. Я хотел себя попробовать в оперном репертуаре

- маэстро.

Однако сотрудничество с этим коллективом было недолгим, через год он вернулся в Новосибирск и стал дирижером симфонического оркестра. Одновременно Ахмедов создавал спектакли в разных театрах. В Алтайском государственном музыкальном театре он был дирижером-постановщиком спектаклей "Бабий бунт", "Сорочинская ярмарка", "Любовь и голуби"; в Северском музыкальном театре в 2012 году выпустил мюзикл "Безымянная звезда" по мотивам известной пьесы Себастиана, а в марте 2017-го команда новосибирских постановщиков, в составе которой были режиссер Александр Лебедев, балетмейстер Василий Лукьяненко и Ахмедов, представила премьеру оперетты "Аршин мал алан" Узеира Гаджибекова. В 2015 году дирижер поставил в Костанае комическую оперу Перголези "Служанка-госпожа".

Эхтибар Ахмедов в Екатеринбурге

В 2022 году Ахмедов снова встал за пульт оркестра в Екатеринбурге - на сей раз его пригласили в Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии. В этом коллективе заслуженный артист России дирижирует "Принцессой цирка" Кальмана, мюзиклом Алексея Рыбникова "Приключения Буратино", музыкальной комедией Оскара Фельцмана "Тетка Чарли" и другими спектаклями. А в Новосибирской консерватории, где он с 2007 года преподает на кафедре музыкального театра, Ахмедов продолжает ставить спектакли со студентами: в нынешнем году это опера Сергея Рахманинова "Алеко" - в честь 150-летия композитора. Дирижер отмечает, что оба города, в которых он сейчас работает, для него важны, а на вопрос о секретах общения с музыкантами оркестра отвечает:

Я не тиран, стараюсь лишний раз не "искрить", но знаю, что дирижер в оркестре - главная фигура. С годами я стал мудрее, поэтому, когда чувствую, что страсти накаляются, просто отпускаю ситуацию. Я доверяю им, они доверяют мне и уважают мое мнение.