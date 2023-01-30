Путин сменил посла России в Пакистане

Послом РФ в Пакистане стал Альберт Хорев. Ранее должность занимал Данила Ганич.
Россия меняет посла в Пакистане, следует из указов российского лидера Владимира Путина.
"Освободить Ганича Данилу Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Исламской Республике Пакистан"
– документ
Новым послом назначен Альберт Хорев.
Соответствующие указы президента опубликованы 10 ноября на официальном портале правовой информации.
Новоназначенный посол ранее был замглавы второго департамента Азии МИД РФ и начальником отдела Афганистана при данном департаменте.
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