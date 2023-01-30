Вестник Кавказа

Путин сменил посла России в Пакистане

Путин сменил посла России в Пакистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Послом РФ в Пакистане стал Альберт Хорев. Ранее должность занимал Данила Ганич.

Россия меняет посла в Пакистане, следует из указов российского лидера Владимира Путина.

"Освободить Ганича Данилу Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Исламской Республике Пакистан"

– документ

Новым послом назначен Альберт Хорев.

Соответствующие указы президента опубликованы 10 ноября на официальном портале правовой информации.

Новоназначенный посол ранее был замглавы второго департамента Азии МИД РФ и начальником отдела Афганистана при данном департаменте.

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