Зима придет в Москву на следующей неделе

В Москве через пять дней может начаться зима. Среднесуточная температура будет близка к нулю.

Зимняя погода наступит в столичном региона через несколько дней, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"По предварительным расчетам, в середине следующей недели начнется понижение температуры, и среднесуточные показатели уже будут приближаться к нулевой отметке. Если такая погода задержится на 10-15 дней, то можно будет говорить о зимнем режиме. Сейчас вероятность его начала велика"

– Вильфанд

Специалист добавил, что за последние 30 лет зимы в Москве стали короче примерно на пять дней - приход зимнего сезоне постепенно сдвигается, раньше климатическая зима зачастую начиналась сразу после 7 ноября.