Газ взорвался в доме в Ингушетии: есть пострадавшие

Газовый хлопок случился в жилом доме в Ингушетии. Пострадали два человека. По факту проводится прокурорская проверка.
Прокурорская проверка была инициирована по следам взрыва бытового газа в Ингушетии. В результате ЧП пострадали двое жителей дома.
«В 08:11 в дежурную смену ведомства поступило сообщение о происшествии в селе Яндаре по ул.Московская. По прибытии на место пожарно-спасательные подразделения установили, что произошел хлопок газовоздушной смеси в частном доме без последующего возгорания»
– ГУ МЧС РФ по региону
Эксперты экстренного ведомства отметили, что после взрыва перекрытия дома не пострадали.
По факту организована прокурорская проверка, в ходе которой правоохранители установят все обстоятельства случившегося.
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