Вестник Кавказа

Газ взорвался в доме в Ингушетии: есть пострадавшие

Газ взорвался в доме в Ингушетии: есть пострадавшие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Газовый хлопок случился в жилом доме в Ингушетии. Пострадали два человека. По факту проводится прокурорская проверка.

Прокурорская проверка была инициирована по следам взрыва бытового газа в Ингушетии. В результате ЧП пострадали двое жителей дома.  

«В 08:11 в дежурную смену ведомства поступило сообщение о происшествии в селе Яндаре по ул.Московская. По прибытии на место пожарно-спасательные подразделения установили, что произошел хлопок газовоздушной смеси в частном доме без последующего возгорания»

– ГУ МЧС РФ по региону

Эксперты экстренного ведомства отметили, что после взрыва перекрытия дома не пострадали.

По факту организована прокурорская проверка, в ходе которой правоохранители установят все обстоятельства случившегося.

 

 

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