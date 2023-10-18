Житель Люберец Мугабил Бабаев помог задержать преступника с мачете

В подмосковных Люберцах мужчина остановил вооруженного мачете и уже ранившего ребенка и женщину преступника. Мугабил Бабаев сбил его своим автомобилем, а потом помог скрутить. Герою от города подарили квартиру.

Награда нашла героя в Подмосковье в Люберцах: горожанин, обезвредивший опасного преступника, получил квартиру.

Мугабил Бабаев ехал по улице, когда заметил неадекватного мужчину с мачете. Сначала водитель подумал, что это муляж, но потом понял, что преступник уже ранил женщину, нанес удар подростку и останавливаться не собирался. Более того, по словам Бабаева, совсем рядом находится школа, так что мужчина решил действовать, пока агрессор не добрался до нее. Он сумел сбить преступника на пешеходном переходе, а потом помог задержать его.

Глава Люберец Владимир Волков накануне посетил Бабаева и вручил ему сертификат на квартиру.

"Награда находит героя. Мугабил стал случайным свидетелем происшествия: из окна своей машины он увидел, как преступник ранил женщину мачете на улице Кирова. Мужчина понял, что не может остаться в стороне: он сбил преступника, перекрыл своей машиной дорогу и оказал помощь при задержании правонарушителя"

– Владимир Волков

Мэр выразил благодарность Бабаеву, передал благодарность и от пострадавших женщины и подростка.