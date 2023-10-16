Между Казахстаном и Китаем в три раза увеличится число рейсов

Казахстан и Китай на фоне введения безвизового режима решили значительно нарастить пассажирские авиаперевозки.
В настоящее время между странами выполняются 27 рейсов.
"В соответствии с действующими договоренностями между авиационными властями Казахстана и Китая, назначенным авиакомпаниям двух стран разрешено выполнение 84 рейса в неделю"
– комитет гражданской авиации Казахстана
Новые рейсы появятся в 2024 году. Полеты между странами совершаю самолеты компаний Air Astana, Fly Arystan, China Southern Airlines, Air China, Loong Airlines.
Казахстанские перевозчики имеют право на полеты в Пекин, Шанхай, Урумчи, Санью, Сиань, Ченду, Хайкоу. Китайские - в Астану, Алматы, Шымкент, Караганду, Усть- Каменогорск, Кызылорду.
Также стало известно о новых воздушных грузоперевозках между Казахстаном и Китаем: китайская авиакомпания Air Logistics запускает в этом месяце регулярные грузовые рейсы между Алматы и Сианем.