Между Казахстаном и Китаем в три раза увеличится число рейсов

Безвиз между Казахстаном и Китаем увеличит взаимный турпоток. В связи с этим еженедельное число рейсов между странами вырастет с 27 до 84.

Казахстан и Китай на фоне введения безвизового режима решили значительно нарастить пассажирские авиаперевозки.

В настоящее время между странами выполняются 27 рейсов.

"В соответствии с действующими договоренностями между авиационными властями Казахстана и Китая, назначенным авиакомпаниям двух стран разрешено выполнение 84 рейса в неделю"

– комитет гражданской авиации Казахстана

Новые рейсы появятся в 2024 году. Полеты между странами совершаю самолеты компаний Air Astana, Fly Arystan, China Southern Airlines, Air China, Loong Airlines.

Казахстанские перевозчики имеют право на полеты в Пекин, Шанхай, Урумчи, Санью, Сиань, Ченду, Хайкоу. Китайские - в Астану, Алматы, Шымкент, Караганду, Усть- Каменогорск, Кызылорду.

Также стало известно о новых воздушных грузоперевозках между Казахстаном и Китаем: китайская авиакомпания Air Logistics запускает в этом месяце регулярные грузовые рейсы между Алматы и Сианем.